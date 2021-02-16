В Норвегии коронавирус выявили у экипажей рыболовных судов из России

В Норвегии коронавирусную инфекцию выявили у трех членов экипажа российских рыболовных судов. Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, в Генконсульстве России в Киркенесе.

«Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие», — цитирует сообщение ТАСС.

В дипмиссии уточнили, что заболевших поместили в городской изолятор. Моряков, которые контактировали с ними, разместили в отелях, а остальные находятся на судах, передает RT.

«Компании-судовладельцы и капитаны судов исполняют все требования норвежских властей», — подчеркнули в Генконсульстве.

По данным Норвежского телеграфного бюро, в Тромсе находятся два российских судна.

В начале января сообщалось, что в Ливии были освобождены российские моряки. Они были задержаны, когда зашли на яхте в территориальные воды этой страны, и провели под стражей около трех недель.