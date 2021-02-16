Создание парка «Горки» в Нижнем Новгороде оказалось под вопросом

В Нижнем Новгороде на неопределенный срок отложили создание парка русской природы «Горки». Его планировалось открыть к 800-летию города.

В мае прошлого года студенты Архитектурно-строительного университета подготовили девять вариантов развития территории. Планировалось разбить парк между Метромостом и Молитовским мостом. Там должны были оборудовать зоны для разного вида отдыха.

В департаменте градостроительного развития и архитектуры ИА «НьюсНН» сказали, что не определены источники финансирования для разработки проектной документации. У ведомства нет сведений о планах по реализации этого проекта в 2021 году. В департаменте отсутствует информация о проведении аукциона и выборе подрядной организации.

В декабре 2020 года сообщалось, что на Сенной площади к 800-летию Нижнего Новгорода установят колесо обозрения. Его оборудуют рядом с трамплином К-60 в рамках работ по благоустройству территории.