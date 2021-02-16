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Toyota приостановит выпуск машин в Японии из-за землятресения

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Компания Toyota временно приостановит производство автомобилей на девяти заводах в Японии из-за землетрясения, произошедшего на северо-востоке страны на прошлой неделе. Об этом 16 февраля сообщает Reuters.

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Площадки в пяти префектурах, в том числе Айти, Иватэ и Фукуока, остановят выпуск автомобилей со среды по субботу — в общей сложности на четыре дня. Заводы производят самые разные модели Toyota и Lexus.

По словам представителя компании Toyota, хотя землетрясение не оказало серьезного воздействия на заводы Toyota, оно затронуло работу некоторых поставщиков автопроизводителя, вызвав задержку с поставками запчастей для сборки машин.

В Японии землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск) субботы, 13 февраля. Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале.

Спустя полтора часа после землетрясения было зафиксировано 12 толчков силой свыше одного балла.

В тот же день правительство страны создало чрезвычайный штаб для сбора и анализа всей поступающей информации, связанной с землетрясением.

4 февраля сообщалось, что Toyota объявила о старте российских продаж обновленного пикапа Hilux с бензиновым мотором. Такая модификация впервые стала альтернативой дизельным двигателям для этой модели на отечественном рынке.

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