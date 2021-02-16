Стоимость биткоина впервые в истории достигла $50 тыс.

Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, превысив отметку в $50 тыс. Об этом 16 февраля свидетельствуют данные торгов.

Так, на бирже Binance биткоин по состоянию на 15:30 мск рос в цене на 5,3% — до $50,1 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам, цена упомянутой криптовалюты выросла на 5,1% и составила $50 336.

Ранее в этот день аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий заявил «Известиям», что биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки $100 тыс.

По его словам, росту данной криптовалюты способствует несколько факторов. В частности, биткоин является дефляционным инструментом с ограниченной эмиссией, что позитивно при росте общей денежной массы в мире.

Другие эксперты ранее также предполагали, что рост биткоина может продолжиться. Так, 9 февраля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прогнозировал, что у биткоина есть все предпосылки для того, чтобы протестировать отметку в $50 тыс.

Ранее цена биткоина установила рекорд во вторник, превысив $49,6 тыс.