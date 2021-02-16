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СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене

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Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает Анатолия Шария, лидера Партии Шария и блогера, в ряде преступлений, направленных против государства. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — говорится в сообщении на сайте службы.

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Отмечается, что подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины — «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Кроме того, в ведомстве указывается на якобы подтвержденные экспертизой факты подрывной деятельности Шария против Украины.

«Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ», — сообщает пресс-служба.

Ранее, 7 ноября 2020 года, Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении украинского видеоблогера Анатолия Шария. Он известен критикой действий Киева в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В конце июля 2020 года видеоблогер рассказал об очередном нападении на сторонника его политической партии. 15 июля журналистка Ольга Шарий сообщила, что неизвестные напали на члена Партии Шария в Киеве, избили его и забрызгали газом.

Ранее возле офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников Шария, которые требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку.

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