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Военный эксперт прокомментировал слова Столтенберга об отношениях с Россией

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал во вторник, 16 февраля, заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией.

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По словам эксперта, такие заявления регулярно появляются от руководителей Североатлантического альянса.

«Это политическая декларация, подтверждающая жизнеспособность альянса, как следует из таких заявлений, что он скорее жив, чем мертв. Хотя на самом деле многие свидетельства сегодня уже говорят в пользу того, что этот альянс как военно-политический блок претерпел очень серьезные кризисные явления», — сказал Подберезкин в беседе с RT.

Он высказал мнение, что подобные высказывания будут появляться и дальше, кроме того, они будут усиливаться.

«То есть идеологическая конфронтация и переход к психологической войне, вероятно, неизбежны», — заключил Подберезкин.

Ранее в этот же день Столтенберг заявил, что НАТО находится в состоянии готовности как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству, сообщает телеканал «360». Генсек подчеркнул, что диалог с Россией должен основываться «на силе, на твердости», но также возможно и даже необходимо настраивать взаимодействие с Россией. Противоречий в своем заявлении он не увидел.

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