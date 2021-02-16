Численность крупного рогатого скота выросла в Тулагино в Якутске

В Тулагино-Кильямском наслеге (входит в городской округ Якутска) выросла численность крупного рогатого скота (КРС) и лошадей. Соответствующие данные привел в ходе отчета за 2020 год и.о. главы города Евгений Григорьев.

По его словам, в прошлом году в наслеге насчитывалось 26 кооперативов, крестьянско-фермерских и других хозяйств. Численность КРС в них составляет 840 голов, лошадей — 898 голов, уточняет ИА SakhaNews.

В своем докладе Григорьев отметил работу тепличного комплекса «Саюри», где было произведено более 530 т продукции. Это в 2,2 раза больше, чем в 2019 году. Объемы производства будут наращиваться, сейчас строится третья очередь комплекса.

Отчет окружной администрации об итогах 2020 года был оценен на «отлично». Вопросы горожан, присутствовавших на мероприятии, внесены в протокол для дальнейшей работы.