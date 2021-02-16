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В Петербурге раскрыли схему мошенничества с материнским капиталом

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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выявили масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила во вторник, 16 февраля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество».)

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«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры Санкт-Петербурга пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала», — приводит ее слова пресс-служба.

По предварительным данным, через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов мошенники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими сертификатами на маткапитал.

Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства домов в регионах.

Договоры передавали в отделения Пенсионного фонда для получения выплаты, а затем деньги обналичивали и распределяли между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

Таким образом за 2019 и 2020 годы кооперативы привлекли более ста клиентов в нескольких российских регионах. Только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 млн рублей.

Во вторник, 16 февраля, в рамках расследования полиция при содействии ФСБ проводит обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Изымаются документы, компьютерная техника и другие доказательства. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности, уточнила Волк.

Летом прошлого года прокуратура Владивостока установила, что при реализации национального проекта «Демография» имели место случаи мошенничества. Тогда было возбуждено восемь уголовных дел о нарушениях законодательства при получении выплат материнского капитала.

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