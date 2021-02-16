Саратовским ресторанам и кафе разрешат работать дольше

В Саратовской области продолжится поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Это проанонсировал губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета. В частности, по его словам, планируется расширить время работы общепита и увеличить заполняемость зрительных залов учреждений культуры.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова подтвердила, что ситуация с распространением COVID-19 начала стабилизироваться. Так, за январь зарегистрировано 7 864 случая заболевания, что на 298 меньше, чем за декабрь. Усредненный показатель распространения инфекции за неделю снизился с 1,02 в декабре до 0,98 в январе и 0,97 в феврале. Темп прироста составил 0,47. Решение о снятии ограничений в регионе будет принято по итогам этой недели.

На заседании координационного совета губернатор коснулся темы строительства инфекционного центра в Саратове. Он выразил уверенность, что корпуса клиники достроят до конца года. Кроме того, как отметил Радаев, на базе института «Микроб» будет открыт первый в России международный центр по готовности к пандемиям. Там будут обучать специалистов созданию мобильных лабораторий для борьбы с эпидемиями, пишет ИА «Взгляд-инфо».