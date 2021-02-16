Минздрав РФ отметил высокий интерес к вакцине «Спутник V»

Министерство здравоохранения России фиксирует большой интерес к вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал глава департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

«На сегодня мы видим большой интерес к российской вакцине. Что касается международного сотрудничества, то мы в этой части сотрудничаем не только в части поставок, но и в части возможного трансферта технологий, чтобы масштабировать максимально производство для максимального охвата вакцинацией пациентов не только нашей страны, но и партнеров», — отметил Романов в ходе на конференции по стратегическому сотрудничеству «Новые пути развития: российско-германское партнерство».

Он напомнил, что эффективность препарата очень высока, а страхи по вакцинации можно оставить в прошлом. Все эти успехи и заинтересованность «Спутником V» дают повод ожидать благоприятного уровня инвестиций в страну.

Накануне, 15 февраля, в Канаде назвали международный интерес к «Спутнику V» серьезной победой России. Автор статьи на Rasio Canada Тамара Альтереско уточнила, что изначально в ряде стран российскую разработку не приняли и хотели обнаружить в препарате какие-либо недостатки. Однако вакцина окупилась со всех точек зрения, поскольку интерес к ней растет по всему миру, в том числе в Европе.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.