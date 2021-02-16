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Генсек НАТО отметил готовность альянса к конфронтации и сотрудничеству с Россией

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Североатлантический альянс (НАТО) готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству. Об этом 16 февраля в интервью испанскому изданию Mundo рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

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«Если Россия хочет столкновения, мы готовы. Если она хочет сотрудничать, мы будем рады», — сказал он. По словам норвежца, у НАТО существует план действий, основанный на единстве стран-членов альянса.

Как полагает генсек НАТО, противоречий между сдерживанием России и диалогом с ней нет, пишет «Газета.ру».

Накануне Столтенберг сообщил, что министры обороны стран объединения обсудят в ходе видеоконференции 17–18 февраля в том числе и увеличение финансирования военной активности альянса у границ России.

По его словам, флот новейших беспилотников-разведчиков НАТО, входящий в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance, готов к полетам для мониторинга южной и восточной границ альянса.

В ноябре Столтенберг отметил необходимость альянса поддерживать диалог с Россией, так как действия НАТО якобы сугубо оборонительные.

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