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Депутат Киевсовета напал на стендап-комика из-за мата

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Депутат Киевского городского совета Константин Богатов напал на ведущего стендап-шоу Влада Капицу во время шоу на День всех влюбленных. Об этом рассказал сам комик 16 февраля в своем Facebook.

Концерт проходил в арт-центре «Братислава». Судя по рассказу юмориста, депутату не понравилось, что во время шоу один из артистов на сцене начал ругаться матом. Тот потребовал включить свет в зале и прекратить шоу.

Когда Капица сказал, что организаторы предупреждают о возможном звучании на шоу нецензурной лексики, Богатов ударил его кулаком в лицо, разбив очки, а также выбил из рук ведущего смартфон, на который Капица и снимал инцидент.

В итоге на место инцидента вызвали полицейских, которые предложили Богатову покинуть зал, после чего стендап продолжился.

В группе киевского отделения партии «Голос» в Facebook подтвердили участие депутата в драке и подчеркнули, что такое поведение недопустимо для представителя партии, а также принесли извинения Капице.

Ранее, 12 февраля, стало известно, что экс-депутат от украинской партии «Свобода» Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе в Киеве. По предварительным данным, Гелевей вместе с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликт с официанткой, которая обслуживала посетителей на русском языке. За нее и вступился один из посетителей.

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