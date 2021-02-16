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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Ржевом

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Крупное ДТП со смертельным исходом произошло в Тверской области, под Ржевом. На 118-м км дороги Осташков–Селижарово–Ржев столкнулись Mercedes-Benz и «Лада Ларгус». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Его пассажир, а также пассажир иномарки получили травмы.

Как пишут «Тверские ведомости», по предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда Mercedes на встречную полосу.

Повреждения автомобилей были настолько сильными, что на месте проводились работы по деблокировке пострадавших. Последствия аварии ликвидировали 10 человек и четыре единицы техники.

16 февраля сообщалось, что в Новосибирске водитель совершил наезд на женщину с коляской, которая сделала ему замечание из-за неправильной парковки. Женщина госпитализирована с переломом ноги.

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