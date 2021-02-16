Участник Ржевской битвы 96-летний житель Твери привился от COVID

Прививку от коронавирусной инфекции сделал участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич, которому в августе 2020 года исполнилось 96 лет. Об этом сообщило 16 февраля на своем сайте правительство региона.

Вакцинация прошла в прививочном кабинете областной клинической больницы.

По мнению ветерана, в настоящее время от каждого жителя Тверской области зависит, насколько быстро справится страна с коронавирусной инфекцией. «Я пришёл на вакцинацию без всякого страха. От этой «чумы» надо спасаться», — отметил он.

По состоянию на вторник, в Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 734 человека, использовано 70,7% от количества поступившей вакцины.

С 18 января в России идет масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. По его мнению, российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Всего выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 пациента.

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