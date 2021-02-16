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Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании

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В России практически отсутствует опасность, связанная с неизвестным заболеванием из Танзании. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

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Несмотря на восстановленное авиасообщение, лететь в эту страну приходится через Турцию

Отмечается, что Роспотребнадзор также проводит усиленный контроль прибывших лиц на всех пунктах пропуска через границу.

«Таким образом, опасность распространения указанного заболевания на территории России практически отсутствует», — заключили в пресс-службе.

Кроме того, Роспотребнадзор уточняет, что на текущий момент главной версией распространения заболевания в Танзании является массовое отравление. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы — совпадение.

Ранее, 8 февраля, неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 15 жителей Танзании. Сообщалось, что инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью. Более 50 человек были госпитализированы.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если затягивали с походом в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

По его словам, в район была направлена группа медицинских экспертов для клинической оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки.

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