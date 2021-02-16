Роспотребнадзор прокомментировал данные о неизвестной болезни в Танзании

В России практически отсутствует опасность, связанная с неизвестным заболеванием из Танзании. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России случаев с подобной симптоматикой не отмечалось. С 1 августа 2020 года Российская Федерация возобновила авиасообщение с Танзанией, однако округ Мбея не является туристическим направлением», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что Роспотребнадзор также проводит усиленный контроль прибывших лиц на всех пунктах пропуска через границу.

«Таким образом, опасность распространения указанного заболевания на территории России практически отсутствует», — заключили в пресс-службе.

Кроме того, Роспотребнадзор уточняет, что на текущий момент главной версией распространения заболевания в Танзании является массовое отравление. Специалисты не исключают, что у скончавшихся могут быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы — совпадение.

Ранее, 8 февраля, неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 15 жителей Танзании. Сообщалось, что инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью. Более 50 человек были госпитализированы.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если затягивали с походом в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

По его словам, в район была направлена группа медицинских экспертов для клинической оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки.