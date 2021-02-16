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В Германии намерены с 1 марта сделать бесплатным прохождение теста на COVID-19

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Правительство Германии намерено ввести бесплатные экспресс-тесты на антитела к COVID-19 для всех граждан. Об этом сообщил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Добрый час: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19
Он делается на тех же приборах, что и обычный анализ, но сообщает результат в четыре раза быстрее

«С 1 марта все граждане должны иметь возможность бесплатно пройти быстрый тест на антитела, который проводит обученный персонал. В настоящий момент тестов достаточно на рынке. Муниципалитеты могут поручить эту задачу своим центрам тестирования или аптекам», — написал министр в Twitter.

Он отметил, что Минздрав также решает вопрос доступности тестов для непрофессиональной самопроверки. По словам Шпана, они могут обезопасить повседневную жизнь, особенно в школах и в детских садах. Однако сначала тесты для самопроверки должен допустить к использованию федеральный институт лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BFARM).

«Федеральное министерство здравоохранения ведет переговоры с различными производителями по этому поводу», — добавил министр.

Накануне, 15 февраля, Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для обнаружения британского штамма коронавируса.

В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал отечественный экспресс-тест для определения коронавируса, который дает результат вчетверо быстрее ПЦР-анализа.

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