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Черчесов рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»

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Станислав Черчесов сделал вторую прививку против коронавируса «Спутник V». Главный тренер сборной России по футболу заявил об отсутствии побочных эффектов после второго этапа вакцинации. Об этом 16 февраля говорится в Twitter национальной команды.

«Спутник V» – отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет», — поделился впечатлениями Черчесов.

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О своем решении привиться от COVID-19 Черчесов объявил в конце января. Тогда он отметил, что не хочет ставить под угрозу здоровье футболистов и персонала клубов «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Тогда же отмечалось, что члены сборной находятся на сборах за границей, но они смогут пройти вакцинацию по возвращении в Россию.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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