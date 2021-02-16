Черчесов рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»
Станислав Черчесов сделал вторую прививку против коронавируса «Спутник V». Главный тренер сборной России по футболу заявил об отсутствии побочных эффектов после второго этапа вакцинации. Об этом 16 февраля говорится в Twitter национальной команды.
«Спутник V» – отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет», — поделился впечатлениями Черчесов.
О своем решении привиться от COVID-19 Черчесов объявил в конце января. Тогда он отметил, что не хочет ставить под угрозу здоровье футболистов и персонала клубов «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Тогда же отмечалось, что члены сборной находятся на сборах за границей, но они смогут пройти вакцинацию по возвращении в Россию.
С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.
Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.
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