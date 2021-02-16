Аварийные плотины проверят в Омской области перед паводком

Потенциально опасные, аварийные и бесхозные плотины проверят на территории региона. Мероприятия проводят в рамках подготовки к весеннему паводку.

Превентивные меры предпринимаются для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Специалисты министерства региональной безопасности Омской области и МЧС отмечают, что серьезные проблемы могут возникнуть в селах при стремительном таянии снега. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Для подготовки к прохождению половодья будут проверены аварийные и бесхозные гидротехнические сооружения. Для реагирования на ситуации с паводком создана группировка численностью 6 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. Для мониторинга паводковой обстановки подготовлено 40 оперативных групп от МЧС.

Жителей региона просят готовиться к наступлению паводка, в том числе вывозить снег и чистить ливневую канализацию. Особые меры должны принять собственники частных домовладений и управляющие компании многоквартирных домов.

Ранее сильный паводок спрогнозировали в Рязани из-за снежной зимы. Обилие осадков может привести к разливу Оки.