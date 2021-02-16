Женщина устроила дебош в дьюти-фри аэропорта Домодедово
Женщина устроила дебош и разбила 35 бутылок в дьюти-фри в Домодедово, сообщает 16 февраля телеканал РЕН ТВ.
По информации канала, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она разбила в одном из магазинов 35 бутылок — сумма ущерба составила около 45 тыс. рублей.
Полицейские задержали женщину и направили ее на медицинское освидетельствование.
Ранее, 5 февраля, сообщалось об агрессивном пассажире на борту самолета, следовавшего рейсом Мурманск–Москва.
Экипаж запросил полицию на подлете к Москве. Полицейские задержали дебошира в аэропорту Шерметьево.