Сорванную ветром кровлю школы в Курильском районе восстановят в течение суток

В Курильске Сахалинской области ураганным ветром сорвало металлическую обшивку с кровли школы. Сама конструкция крыши не пострадала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал глава Курильского района Вадим Рокотов, восстановить крышу планируется в течение суток. Рабочие ждут, когда стихнет ветер, чтобы приступить к работам, пишет ИА SakhalinMedia.

«Курильский район пока остается во власти стихии. Как только ветер стихнет и прекратятся осадки, начнется ремонт крыши. Всё нужно тщательно проверить, чтобы школьники и педагоги вернулись в классы и не испытывали проблем», — заявил губернатор региона Валерий Лимаренко на оперативном совещании по ликвидации последствий циклона.

Школы Сахалинской области из-за циклона переведены на дистанционный режим обучения, детсады работают в штатном режиме или режиме дежурных групп. В дальнейшем решения о работе учреждений будут приниматься исходя из метеоусловий.