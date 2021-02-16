Почти 200 животных погибли при пожаре на ферме в Тюменской области

Крупный пожар ликвидирован на ферме в селе Княжево в Тюменской области. В огне погибли 187 животных.

Информация о возгорании поступила в пожарную службу утром 15 февраля. на место были направлены10 единиц основной специальной пожарной техники и 28 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Тюмени и Тюменского района. Об этом сообщает портал «Наш город».

Никто из людей не пострадал, однако в огне погибли поросята, свиньи и козы. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар до распространения горения на соседние постройки.

Специалисты устанавливают причины возгорания и оценивают нанесенный ущерб.

В ноябре 2020 года почти 100 животных и птиц погибли при пожаре в Свердловской области. Огонь охватил частное подворье с баней и жилым домом в Тавде. Люди во время происшествия не пострадали.