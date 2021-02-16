Пелоси предложила расследовать штурм Капитолия по аналогии с терактами 11 сентября

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 15 февраля объявила, что для расследования вторжения в Капитолий 6 января будет создана независимая комиссия, сообщает CNN.

Как отметила политик, процесс должен быть организован по модели расследования, проводившегося после терактов 11 сентября 2001 года.

«Для нашей безопасности нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу комиссии 9/11, чтобы расследовать и сообщить о фактах и причинах, относящихся к внутренней террористической атаке на комплекс Капитолия 6 января 2021 года и относящихся к вмешательству в мирную передачу власти», — говорится в письменном заявлении Пелоси.

Как отмечается, спикер и ранее призывала к созданию такой комиссии и указывала на ее необходимость.

Так, 13 февраля Пелоси заявляла, что конгресс США примет все меры, чтобы не допустить в будущем повторения подобных инцидентов.

В конце января Пелоси призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов». «У нас есть члены конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали насилием другим членам конгресса», — пояснила спикер палаты.

Предложение политик вынесла на обсуждение, после того как исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман заявила, что безопасность Капитолия и прилегающих офисных зданий необходимо существенно улучшить, в том числе установить постоянные ограждения.

Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.