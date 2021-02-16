Затяжные заморозки прогнозируют синоптики в Курганской области

До конца февраля в Курганской области ожидается морозная погода с температурой ниже климатической нормы на 8–10 градусов. Соответствующий прогноз опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн.

С 17 по 21 февраля в Кургане ожидается умеренно морозная погода. Ночью температура будет опускаться до –28 градусов. С 21 по 28 февраля заморозки усилятся. В дневные часы ожидается до –25 градусов, по ночам воздух будет охлаждаться до –33 градусов. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Мэрия Кургана предупреждает горожан о заморозках до 18 февраля. Температура будет опускаться до –31 градуса. Администрация просит курганцев соблюдать правила пожарной безопасности и дорожного движения.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. 17 и 18 февраля температура воздуха будет опускаться до –33 градусов. Сотрудники МЧС рекомендовали местным жителям сократить время пребывания на улице.