Госдума приняла закон о штрафах для иноагентов за отсутствие маркировки

Государственная дума 16 февраля в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушение деятельности НКО и физических лиц, которые были признаны иностранными агентами.

Санкции, согласно закону, коснутся СМИ, которые будут упоминать иноагентов без маркировки. За подобное нарушение будет назначен штраф для граждан в размере 2 тыс. до 2,5 тыс., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Штрафы будут грозить и тем НКО-иноагентам, которые будут публиковать материалы без отметки о том, что они созданы иноагентом. Штраф за подобное правонарушение для должностных лиц составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Также, согласно принятому закону, будут увеличены штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 млн рублей.

Авторами законопроекта стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Законопроектом дополняются статьи КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ.

Предполагается, что закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Днем ранее стало известно, что в отношении радиовещательной организации «Радио Свобода» и ее генерального директора составлено 195 протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки о статусе иностранного агента.

В Роскомнадзоре добавили, что Мировой суд рассмотрел уже 71 дело. По всем из них вынесены решения о назначении штрафов. Общая сумма штрафов составила 19,3 млн рублей.