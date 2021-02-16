ЦБ оценил объем вложений россиян в иностранные акции и ОФЗ

Россияне в 2020 году вложили в иностранные акции 415 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре Банка России, опубликованном 16 февраля на сайте регулятора.

На фоне снижения интереса населения к покупке иностранной валюты в январе 2021 года выросли вложения граждан в иностранные акции и облигации федерального займа (ОФЗ), говорится в документе.

Население по-прежнему приобретало валюту, однако в меньших объемах, чем в январе 2020 года ($52 и $447 млн соответственно). Одновременно приток средств граждан в акции и облигации компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 году составил 415 млрд и 223 млрд рублей.

«В январе Минфин России привлек через аукционы ОФЗ 61,1 млрд рублей по номиналу (30,1 млрд рублей пришлось на ОФЗ-ПД, 31 млрд рублей — на ОФЗ-ИН)», — отметили в регуляторе.

Вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему составляют основную долю инвестиций населения (85% на 1 января 2021 года).

Ранее в феврале глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ОФЗ-н являются ценными бумагами, гарантирующими инвесторам сохранность сбережений и доход. По его словам, в настоящее время наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений.