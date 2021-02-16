На Кузбассе отменили обязательное ношение перчаток

Власти Кузбасса исключили перчатки из обязательных средств индивидуальной защиты и разрешили родителям приходить на мероприятия в детсады, сообщает во вторник, 16 февраля, региональный оперштаб.

«На мероприятия в детсады разрешено приглашать родителей и других родственников, но не более общего количества детей. Из списка обязательных средств индивидуальной защиты исключены перчатки, кроме случаев, когда их использование предписано санитарными нормами. Дети снова могут ездить в федеральные центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», — говорится в сообщении пресс-службы оперштаба во «ВКонтакте».

При этом домашняя изоляция людей старше 65 лет продлена до 3 марта.

По данным на 16 февраля, всего в регионе выявлено 30 893 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 75, за все время скончались 548 человек.

9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить рекомендательный характер. Аналогичные меры приняли власти Чечни.

4 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала сохранить все антикоронавирусные меры. Она отметила, что россиянам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики распространения вируса на фоне снижения заболеваемости.

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