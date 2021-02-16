Карантин по бешенству ввели в деревне в Омской области

Новый очаг бешенства выявили в Калачинском районе Омской области. В деревне Стародубка ввели карантин.

По данным Госветнадзора, заболевание было обнаружено у кота на территории населенного пункта. Специалисты проводят мероприятия для предотвращения распространения бешенства. Об этом сообщает ИА «Город55».

Неделей ранее на территории Калачинского района обнаружили бешеную собаку. Всего с начала года выявлено шесть очагов заболевания в Омской области.

Регион относят к территориям, неблагополучным по бешенству. В 2020 году было выявлено 16 случаев болезни в 12 районах. Вирус обнаружили у двух собак, восьми лис, одной кошки, одной енотовидной собаки и четырех голов крупного рогатого скота.

15 февраля замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков сообщил об угрозе появляния очагов бешенства в ряде районов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Это связано с началом сезонного гона у диких и бродячих животных.