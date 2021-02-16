Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин может вернуться к очному формату работы через несколько месяцев
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара на рынке в Волгограде
Общество
В Москве очистили почти 80% дорог после снегопада
Общество
Госдума запретила высаживать из транспорта детей без билетов
Политика
В Москве призвали Вашингтон не затягивать с решением по ДОНу
Политика
Госдума в первом чтении одобрила отмену ограничения возраста назначаемых президентом чиновников
Мир
В Верховной раде Украины начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина до $100 тыс.
Общество
Греф отметил серьезный всплеск кибермошенничества в 2020 году

Карантин по бешенству ввели в деревне в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый очаг бешенства выявили в Калачинском районе Омской области. В деревне Стародубка ввели карантин.

По данным Госветнадзора, заболевание было обнаружено у кота на территории населенного пункта. Специалисты проводят мероприятия для предотвращения распространения бешенства. Об этом сообщает ИА «Город55».

Неделей ранее на территории Калачинского района обнаружили бешеную собаку. Всего с начала года выявлено шесть очагов заболевания в Омской области.

Регион относят к территориям, неблагополучным по бешенству. В 2020 году было выявлено 16 случаев болезни в 12 районах. Вирус обнаружили у двух собак, восьми лис, одной кошки, одной енотовидной собаки и четырех голов крупного рогатого скота.

15 февраля замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков сообщил об угрозе появляния очагов бешенства в ряде районов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Это связано с началом сезонного гона у диких и бродячих животных.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021