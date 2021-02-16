Очевидцы сообщили об обрушении здания на западе Москвы
На западе Москвы произошло обрушение здания, передает 16 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По его данным, инцидент произошел на улице Барклая в районе трубного завода «Филит». Люди начали самостоятельную эвакуацию.
Данных о пострадавших нет. Официальной информации от экстренных органов не поступало.
13 февраля в «новой Москве» обрушился ангар пушно-мехового комплекса. В результате происшествия пострадали семь человек, двое из них оказались под завалами. Другие пять получили легкие травмы.