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Очевидцы сообщили об обрушении здания на западе Москвы

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На западе Москвы произошло обрушение здания, передает 16 февраля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По его данным, инцидент произошел на улице Барклая в районе трубного завода «Филит». Люди начали самостоятельную эвакуацию.

Данных о пострадавших нет. Официальной информации от экстренных органов не поступало.

13 февраля в «новой Москве» обрушился ангар пушно-мехового комплекса. В результате происшествия пострадали семь человек, двое из них оказались под завалами. Другие пять получили легкие травмы.

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