Собянин описал портрет типичного туриста 2020 года в Москве

Типичный турист в Москве 2020 года — это житель региона РФ, возраст которого составляет от 25 до 44 лет. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, город в минувшем году посетили рекордные 25,1 млн путешественников, чаще всего они прибывали одни или с семьей и друзьями и выбирали шопинг в качестве основного времяпрепровождения.

«Практически исчезли групповые туры. Типичный турист 2020 года — житель российского региона в возрасте 25–44 лет, который приехал в Москву один либо с семьей и друзьями. Многие брали с собой детей — почти 3 млн маленьких россиян побывали в прошлом году в столице», — написал глава города в личном блоге.

Собянин уточнил, что туристы, в основном, проводили в столице 5–6 дней и жили у своих знакомых или снимали квартиру. Менее трети путешественников решили воспользоваться услугами гостиниц и хостелов.

Как подчеркнул Собянин, пандемия коронавируса мало повлияла на формат путешествий: примерно таким же были предпочтения туристов на протяжении прошлых лет. Однако в условиях действующих ограничений приезжающие хотели пройтись по московским магазинам, паркам и кафе.

Накануне мэр Москвы выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится настолько, что проведение массовых мероприятий в городе снова станет возможным. По его словам, могут вновь начаться уличные представления и ярмарки, привлекающие туристов.