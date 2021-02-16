Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин может вернуться к очному формату работы через несколько месяцев
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара на рынке в Волгограде
Общество
В Москве очистили почти 80% дорог после снегопада
Общество
Госдума запретила высаживать из транспорта детей без билетов
Политика
В Москве призвали Вашингтон не затягивать с решением по ДОНу
Политика
Госдума в первом чтении одобрила отмену ограничения возраста назначаемых президентом чиновников
Мир
В Верховной раде Украины начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина до $100 тыс.
Общество
Греф отметил серьезный всплеск кибермошенничества в 2020 году

Собянин описал портрет типичного туриста 2020 года в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Типичный турист в Москве 2020 года — это житель региона РФ, возраст которого составляет от 25 до 44 лет. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Крутой оборот: как Москва оживает после локдауна
Кому удалось быстро нарастить выручку после снятия ограничений

По его словам, город в минувшем году посетили рекордные 25,1 млн путешественников, чаще всего они прибывали одни или с семьей и друзьями и выбирали шопинг в качестве основного времяпрепровождения.

«Практически исчезли групповые туры. Типичный турист 2020 года — житель российского региона в возрасте 25–44 лет, который приехал в Москву один либо с семьей и друзьями. Многие брали с собой детей — почти 3 млн маленьких россиян побывали в прошлом году в столице», — написал глава города в личном блоге.

Собянин уточнил, что туристы, в основном, проводили в столице 5–6 дней и жили у своих знакомых или снимали квартиру. Менее трети путешественников решили воспользоваться услугами гостиниц и хостелов.

Как подчеркнул Собянин, пандемия коронавируса мало повлияла на формат путешествий: примерно таким же были предпочтения туристов на протяжении прошлых лет. Однако в условиях действующих ограничений приезжающие хотели пройтись по московским магазинам, паркам и кафе.

Накануне мэр Москвы выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится настолько, что проведение массовых мероприятий в городе снова станет возможным. По его словам, могут вновь начаться уличные представления и ярмарки, привлекающие туристов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021