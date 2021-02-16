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Путин может вернуться к очному формату работы через несколько месяцев

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Очный формат мероприятий с участием президента России Владимира Путина может восстановиться предположительно в течение нескольких месяцев, заявил во вторник, 16 февраля, пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Но это такой прогноз, который трудно давать точно», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Он подчеркнул, что очный формат однозначно будет восстановлен, однако «точно сказать когда, наверное, было бы ошибочно».

8 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших COVID-19, в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить ограничения.

С 18 января в Москве возобновили очное обучение школьников, в том числе старшеклассников. Столичные студенты возобновили учебу в очном формате с 8 февраля.

3 февраля Песков заявил, что Путин сам сообщит, когда пройдет вакцинацию от коронавируса.

По данным на 16 февраля, в России за сутки зарегистрировали 13 233 случая COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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