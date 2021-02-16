Geely отзовет в России почти 19 тыс. машин из-за угрозы возгорания

Китайская компания Geely отзовет в России для ремонта 18 670 автомобилей Atlas, проданных в период с марта 2018 года по настоящее время. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что на отзываемых автомобилях при температуре воздуха –40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение топливных трубок, что может привести к возгоранию машины.

Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

15 февраля сообщалось, что российские дилеры Geely начинают продажи кроссовера Geely Tugella в новой комплектации Luxury.

Автомобиль получил 238-сильный турбомотор, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin и систему полного привода.