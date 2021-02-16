Генсек НАТО заявил о готовности к конфронтации и сотрудничеству с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов к разным отношениям с Россией, в том числе и к сотрудничеству.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — заявил глава НАТО в интервью испанской газете El Mundo 15 февраля.

Столтенберг отметил, что альянс готов защищать своих членов, при этом отношения с Россией надо поддерживать. Глава альянса также добавил, что диалог с Москвой должен быть основан на силе и твердости.

Также глава НАТО заявил, что даже если в альянсе не верят в налаживание отношений с Россией, то поддерживать связи все равно необходимо, в том числе и для того, чтобы избежать гонки вооружений.

«Они [россияне] наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», — добавил Столтенберг.

Днем ранее Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что флот новейших беспилотников-разведчиков (БПЛА), входящий в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance, готов к полетам для мониторинга южной и восточной границ альянса.

В тот же день Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО обсудят в ходе видеоконференции 17–18 февраля в том числе и увеличение финансирования военной активности альянса у границ России. Он намерен предложить расширить финансирование основной деятельности альянса по сдерживанию и обороне.