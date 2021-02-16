Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества

Самой сложной проблемой, которая стоит перед человечеством, на данный момент является сокращение выбросов парниковых газов до нуля. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«Данная цель будет самой сложной, что когда-либо делало человечество, потому что физическая экономика, к которой относятся цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство, должна будет претерпеть изменения», — пояснил Гейтс в интервью Australian Broadcasting Corporation.

Он уточнил, что только применение и масштабирование инноваций позволят решить к 2050 году проблему с выбросами парниковых газов.

Гейтс добавил, что на решение этой задачи придется потратить более $5 трлн, если не появятся новые технологии, которые смогут помочь.

Накануне Гейтс заявил о намерениях инвестировать средства в борьбу с изменением климата. Миллиардер планирует потратить на решение климатических проблем около $2 млрд в ближайшие пять лет.

Свои собственные средства основатель Microsoft планирует направить на создание стартап-компаний и другие проекты, связанные с экологией. Кроме того, Гейтс призвал к пятикратному увеличению глобальных государственных инвестиций в научные исследования.