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Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества

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Самой сложной проблемой, которая стоит перед человечеством, на данный момент является сокращение выбросов парниковых газов до нуля. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

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«Данная цель будет самой сложной, что когда-либо делало человечество, потому что физическая экономика, к которой относятся цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство, должна будет претерпеть изменения», — пояснил Гейтс в интервью Australian Broadcasting Corporation.

Он уточнил, что только применение и масштабирование инноваций позволят решить к 2050 году проблему с выбросами парниковых газов.

Гейтс добавил, что на решение этой задачи придется потратить более $5 трлн, если не появятся новые технологии, которые смогут помочь.

Накануне Гейтс заявил о намерениях инвестировать средства в борьбу с изменением климата. Миллиардер планирует потратить на решение климатических проблем около $2 млрд в ближайшие пять лет.

Свои собственные средства основатель Microsoft планирует направить на создание стартап-компаний и другие проекты, связанные с экологией. Кроме того, Гейтс призвал к пятикратному увеличению глобальных государственных инвестиций в научные исследования.

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