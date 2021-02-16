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Желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области

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Жителей Самарской области предупредили о заморозках до –33 градусов. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам, похолодание ожидается в ночные и утренние часы 17 и 18 февраля. Об этом сообщает НИА «Самара». Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона сократить время пребывания на улице и не допускать переохлаждений.

Специалисты напоминают, что за медицинской помощью следует обращаться при глубоком обморожении, когда отогревание пострадавшего участка тела сопровождается усиливающейся болью. Также помощь врачей потребуется, если обморожение возникло у ребенка или пожилого человека, а также если площадь обморожения больше площади ладони пострадавшего.

Ранее синоптики сообщили о сильных заморозках на территории Коми до 20 февраля. По продолжительности и температуре похолодание в феврале 2021 года побьет рекорд десятилетней давности. Местами температура опустится до –45 градусов.

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