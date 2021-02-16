В Хабаровском крае ждут усиления циклона

Снегопад и сильный шквалистый ветер, действующие на территории Хабаровского края с ночи 16 февраля, в ближайшее время будут только усиливаться. Об этом ИА AmurMedia рассказала ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Юлия Зайцева.

По ее словам, снегопад и ветер обрушились сегодня ночью на южные и восточные районы Хабаровского края, а затем двинулись в центр и к северным районам. Циклон пришел с Японского моря и теперь смещается в сторону юга Сахалина.

Сильный снег идет в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Совгаванском и Ванинском районах, а также захватывает часть Николаевского района.

«Сейчас циклон только развивается, углубляется и набирает силу. Основной удар осадков ожидаем предстоящим вечером и ночью. И только завтра днем он постепенно начнет ослабевать», — заявила синоптик.

Зайцева также отметила, что во время прохождения циклона порывы ветра по долинам рек могут достигать 25–30 м/с, а вдоль Амура и на побережье Татарского пролива — до 30–35 м/с. Температура воздуха существенно не изменится. Ночью на основной территории края ожидается –10...–15 градусов, в холодных местах — –20...–25 градусов. Днем на юге столбик термометра поднимется до –5...–10 градусов, на остальной территории — до –8...–13 градусов, в холодных местах до –18...–23 градусов. Сейчас температура в регионе немного выше климатической нормы.