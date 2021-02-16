Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин может вернуться к очному формату работы через несколько месяцев
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара на рынке в Волгограде
Общество
В Москве очистили почти 80% дорог после снегопада
Общество
Госдума запретила высаживать из транспорта детей без билетов
Политика
В Москве призвали Вашингтон не затягивать с решением по ДОНу
Политика
Госдума в первом чтении одобрила отмену ограничения возраста назначаемых президентом чиновников
Мир
В Верховной раде Украины начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина до $100 тыс.
Общество
Греф отметил серьезный всплеск кибермошенничества в 2020 году

В Хабаровском крае ждут усиления циклона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снегопад и сильный шквалистый ветер, действующие на территории Хабаровского края с ночи 16 февраля, в ближайшее время будут только усиливаться. Об этом ИА AmurMedia рассказала ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Юлия Зайцева.

По ее словам, снегопад и ветер обрушились сегодня ночью на южные и восточные районы Хабаровского края, а затем двинулись в центр и к северным районам. Циклон пришел с Японского моря и теперь смещается в сторону юга Сахалина.

Сильный снег идет в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Совгаванском и Ванинском районах, а также захватывает часть Николаевского района.

«Сейчас циклон только развивается, углубляется и набирает силу. Основной удар осадков ожидаем предстоящим вечером и ночью. И только завтра днем он постепенно начнет ослабевать», — заявила синоптик.

Зайцева также отметила, что во время прохождения циклона порывы ветра по долинам рек могут достигать 25–30 м/с, а вдоль Амура и на побережье Татарского пролива — до 30–35 м/с. Температура воздуха существенно не изменится. Ночью на основной территории края ожидается –10...–15 градусов, в холодных местах — –20...–25 градусов. Днем на юге столбик термометра поднимется до –5...–10 градусов, на остальной территории — до –8...–13 градусов, в холодных местах до –18...–23 градусов. Сейчас температура в регионе немного выше климатической нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021