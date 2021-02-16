Заседание по делу Навального о клевете отложили до 20 февраля

Суд назначил на 20 февраля последнее слово Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Затем будет вынесен приговор, сообщает во вторник, 16 февраля, корреспондент «Известий».

«Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14:00 мск», — постановила судья Вера Акимова.

Во вторник гособвинитель попросила суд оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей по делу о клевете. Она подчеркнула, что заявления Навального в адрес ветерана были не просто субъективным мнением, а утверждениями.

По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, если суд оштрафует блогера на 950 тыс. рублей, то эту сумму смогут собрать его сторонники.

Во вторник в Бабушкинском суде Москвы состоялись прения сторон. В ходе заседания гособвинение попросило признать блогера виновным по делу о клевете. Гособвинитель отметила, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса».

Защита Навального при этом просит оправдать его.

Также в начале заседания прокуратура попросила направить в Следственный комитет (СК) России материалы для проверки оскорбления блогером Алексеем Навальным в адрес судьи и государственного обвинителя на процессе по делу о клевете. Судья назвала ходатайство прокурора преждевременным.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко. Во время первого заседания блогер отказался признать свою вину. Потерпевшего Навальный летом 2020 года назвал предателем, раскритиковав ролик, в котором ветеран поддержал голосование по внесению поправок в Конституцию России.