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Греф назвал условие для создания регионального лоукостера в России

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Сбербанк продолжает диалог по созданию регионального лоукостера, ожидая четкой позиции государства по возможным ограничениям, рассказал журналистам 16 февраля в ходе пресс-конференции глава Сбербанка Герман Греф.

Ниже класс: в России обсуждают создание новых лоукостеров
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По его словам, конкретных планов по лоукостеру пока нет. Принятие решения зависит от готовности государства предоставить конкурентную площадку.

«Если не будет никаких ограничений, связанных с типом приобретаемых самолетов, получаемых слотов и так далее, то в принципе коммерчески этот проект может быть привлекательным», — объяснил Греф.

В январе сообщалось, что в России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры, они могут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда.

Министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что создание двух лоукостеров остается вполне реалистичной задачей. При этом первая компания, по его словам, может появиться в 2022 году.

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