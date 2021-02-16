Качество питьевой воды проверят в 16 районах Липецкой области

Исследование состава питьевой воды проведут в 16 районах Липецкой области. Серию аукционов на выполнение работ объявила администрация ОГУП «Липецкий областной водоканал».

В каждом районе на исследование воды потратят от 1,08 до 3,2 млн рублей. Максимальная сумма предусмотрена для объектов водоснабжения комплекса «Липецкий». Общая стоимость исследований превышает 30 млн рублей. Об этом сообщает GOROD48.

Основной задачей подрядчиков станет проведение лабораторного исследования качества воды в водозаборных скважинах и разводящей сети. Специалисты должны выдать заключения о соответствии качества питьевого водоснабжения. В случае выявления несоответствия качеству подрядчик должен оповестить «Липецкий областной водоканал».

Средства на проведение исследования направят из областного бюджета. Работы будут выполнены до конца 2021 года.