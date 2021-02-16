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Высота сугробов в Ставрополе достигла 50 см

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В некоторых районах Ставрополя высота снежного покрова достигла уже 50 см, сообщили в городской администрации. Коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме.

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Задействована вся снегоуборочная техника, при помощи нее расчистили 230 км дорог. Высыпали около 5 тыс. т песко-соляной смеси.

«Снег также убрали из 61 сквера, работы ведутся круглосуточно. По прогнозам осадки могут сохраняться до конца недели», — сказано в сообщении.

Автомобилистов просят без необходимости не выезжать на личном транспорте, передает NewsTracker. В Ставропольском крае в ближайшие сутки сохранится снегопад, который идет уже несколько дней, сообщили в региональном УМЧС. Экстренное предупреждение продлили на 17 февраля. Непогода может привести к увеличению числа автоаварий и нарушениям в работе транспорта.

По данным УГИБДД по Ставропольскому краю, сейчас действует запрет на движение грузовиков по дороге Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия. На границе скопилось более 600 фур. Ставропольчанам по возможности следует отказаться от поездок в этом направлении.

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