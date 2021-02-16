В МИЦ «Известия» расскажут о предстоящем турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

18 февраля в 14:00 в МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция участников турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля.

В пресс-конференции примут участие:

Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса

Рой Джонс, американский боксер

Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта; участник турнира

Артем Тарасов, блогер, боец ММА; участник турнира

Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля; участник турнира

Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу; участник турнира

Федор Чудинов, российский боксер; участник турнира

Айзек Чилемба, малавийский боксер; участник турнира

Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств; участник турнира

Денис Вильданов, боец смешанных единоборств; участник турнира

Эдгар Гукасян, российский боксер, участник турнира

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

После пресс-конференции аккредитованные журналисты смогут посетить открытую тренировку с участием Роя Джонса. Тренировка пройдёт сразу после окончания пресс-конференции в фитнес-клубе «Aquastar» (на 1-м этаже в здании МИЦ «Известия»).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж. Обращаем Ваше внимание, что пресс-конференция пройдет не в пресс-центре, а в студии на 3 этаже. Тренировка Роя Джонса пройдет после пресс-конференции на 1 этаже, в помещении фитнес-клуба «Aquastar».