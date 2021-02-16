В МИЦ «Известия» расскажут о предстоящем турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
18 февраля в 14:00 в МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция участников турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля.
В пресс-конференции примут участие:
- Владимир Хрюнов, промоутер, представитель Федерации бокса
- Рой Джонс, американский боксер
- Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта; участник турнира
- Артем Тарасов, блогер, боец ММА; участник турнира
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанного стиля; участник турнира
- Тайсон Дижон, чемпион Камеруна по боксу; участник турнира
- Федор Чудинов, российский боксер; участник турнира
- Айзек Чилемба, малавийский боксер; участник турнира
- Максим Новоселов, российский самбист, боец смешанных единоборств; участник турнира
- Денис Вильданов, боец смешанных единоборств; участник турнира
- Эдгар Гукасян, российский боксер, участник турнира
Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.
После пресс-конференции аккредитованные журналисты смогут посетить открытую тренировку с участием Роя Джонса. Тренировка пройдёт сразу после окончания пресс-конференции в фитнес-клубе «Aquastar» (на 1-м этаже в здании МИЦ «Известия»).
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 3-й этаж. Обращаем Ваше внимание, что пресс-конференция пройдет не в пресс-центре, а в студии на 3 этаже. Тренировка Роя Джонса пройдет после пресс-конференции на 1 этаже, в помещении фитнес-клуба «Aquastar».