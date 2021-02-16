Кокляев ответил песней на рэп брата Тарасова

Представитель силовых видов спорта, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев ответил песней на рэп брата блогера и бойца ММА Артема Тарасова — Корнея. Об этом 16 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Играя на гармони, на мотив русского романса «Не для меня придет весна» силач исполнил строчки: «А для тебя кокляевский кулак, он челюсть в целую вобьется, и кровь Тарасова прольется».

Обращаясь к брату своего соперника, Кокляев сказал: «И тебя, Корней, если что, то же самое ждет. Только с другой руки».

Ранее в этот же день стало известно, что блогер и рэпер Корней Тарасов, желая поддержать брата перед боем, сочинил рэп про Кокляева.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.