Сотрудницу банка осудят за кражу 2,5 млн рублей в Астраханской области

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы банка, которая похитила со счетов пенсионеров почти 2,5 млн рублей. Женщина присваивала деньги, имея доступ к вкладам.

По данным следствия, кражи были совершены с 2014 по 2019 год. Женщина, работавшая сначала контролером-кассиром, а затем менеджером по обслуживанию одного из банков, присваивала средства со счетов шести пенсионеров в селе Каралат. Обвиняемая составляла поддельные расходные ордеры, сообщает «Астрахань 24».

Кроме того, правоохранительные органы выявили кражу денег, лежавших в кассе банка. Присвоенные средства женщина потратила на погашение кредитов и личные нужды.

Материалы уголовного дела о краже в крупном размере направлены в суд для рассмотрения по существу.