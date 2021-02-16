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Четыре надземных перехода построят на трассе в Оренбургской области

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Четыре надземных пешеходных перехода будут построены на трассе Оренбург — Орск в Оренбургской области. Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок.

Стартовая цена лота составляет свыше 83,5 млн рублей. Два перехода должны быть построены в 2021 году, еще два — в 2022 году. Об этом пишет 56orb.ru.

Согласно условиям техзадания, переходы должны быть выполнены из модульных конструкций. Подрядчик должен подготовить фундаменты, установить устройства для маломобильных групп населения, а также обеспечить видеонаблюдение и освещение.

Помимо строительства переходов подрядчик обязан провести благоустройство территорий.

Ранее сообщалось о строительстве надземного перехода через трассу М-7 «Волга» в Набережных Челнах. Объект сдадут в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

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