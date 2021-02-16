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В Кремле заявили о доступности для Путина публикаций по делу Сафронова

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Президенту России Владимиру Путину доступны все основные публикации по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, а также по другим вопросам общественно-политической тематики. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и в целом основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Они ложатся ему на стол», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Таким образом он ответил на вопрос о том, получает ли глава государства информацию по делу Сафронова из других источников, кроме ФСБ.

По словам Пескова, президент не всегда по объективным причинам может их все досконально изучить, но материалы ему доступны.

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сафронов свою вину не признал и отказался от сделки со следствием. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».

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