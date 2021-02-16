Более 40 км берегов водоемов очистят в Тамбовской области

В 2021 году активисты планируют провести более 70 субботников на берегах водоемов в Тамбовской области. Мероприятия состоятся в рамках всероссийской экологической акции «Вода России».

В субботниках примут участие около 3 тыс. человек. В период подготовки к пляжному сезону они очистят более 40 км береговых линий в регионе. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Волонтеры вузов и техникумов, а также представители природоохранных ведомств проведут уборку на реке Цна в Тамбове, а также на водохранилище и реке Лесной Тамбов. Кроме того, субботники состоятся в четырех заказниках.

Массовые акции запланированы в Кирсанове, Моршанске и Сампурском районе. Помимо традиционных субботников, активисты проведут плоггинг-забеги, а также акции по раздельному сбору мусора.