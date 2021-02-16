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Песков оценил возможность продления льготной ипотеки для семей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов во вторник, 16 февраля, оценил возможность продления льготной ипотеки для семей в текущем году.

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«Вопрос льготной ипотеки <…> вы, наверное, должны были обратить внимание на точность формулировок, безусловно, важный (вопрос — Ред.) для руководства страны <…> вы знаете, что, действительно, в 20-м году это помогло сохранить и поддержать динамку строительной области, которая, в свою очередь, создает синергию для многих других отраслей», — напомнил он.

По словам Пескова, некоторые эксперты полагают, что продление льготной ипотеки может создать «пузырь». Он может произойти из-за того, что люди не смогут выплачивать деньги.

«Президент поручил проработать этот вопрос, принять окончательное решение, которое наилучшим образом соответствует интересам, в первую очередь людей, во вторую очередь, экономики в целом», — объяснил пресс-секретарь.

Накануне, 15 февраля, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг выступил против отмены программы льготной ипотеки под 6,5% в регионах, где отмечается высокий рост цен на жилье.

В тот же день президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах.

Ранее, 12 февраля, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготную ипотеку необходимо сохранить только в тех российских регионах, где фиксируется низкий объем ввода жилья.

В начале февраля глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Однако пресс-секретарь президента России заявил, что вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% в настоящее время активно обсуждается. По его словам, помимо мнения ЦБ, существуют и иные точки зрения.

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