Лавров оценил заявления США об осторожности в отношении «Спутника V»

Россия никогда не «дружила» с другими странами «против кого-то». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел 16 февраля.

Лавров оценил призывы новой администрации США относиться с подозрением к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», чтобы исключить возможность попадания в «зависимость от России».

«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было», — сказал Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что Москва всегда исходит из «взаимной тяги» России и зарубежных партнеров и имеет полное право развивать отношения по взаимной договоренности.

На протяжении долгого времени США лидируют в мире по числу заболевших COVID-19 и количеству летальных случаев. По последним сведениям Университета Джона Хопкинса, в стране насчитывается уже свыше 27,6 млн граждан, скончались более 486 тыс. человек.

Ранее, 12 февраля, президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах с распространением вакцины от коронавирусной инфекции в стране. К концу лета США должна получить около 200 млн доз вакцины от COVID-19, однако сделать так, чтобы лекарство получили все граждане, будет сложно, сообщил американский лидер.

При этом он обвинил своего предшественника, Дональда Трампа, в том, что он «не выполнил свою работу по подготовке к огромной проблеме вакцинации сотен миллионов человек».