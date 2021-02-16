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Песков не раскрыл подробности обсуждения РФ и Саудовской Аравии сделки ОПЕК+

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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков во вторник, 16 февраля, подтвердил затрагивание тематики ОПЕК+ во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, однако подробности не озвучил.

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«Было сообщение, по разговору мне нечего добавить к тому, что было сказано, Тематика ОПЕК+ действительно затрагивалась», ― сказал он журналистам.

Накануне президент России провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Собеседники обсудили развитие российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте 95-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Также стороны поговорили о ходе реализации сделки ОПЕК+ и подчеркнули обоюдную готовность к тесной координации для поддержания стабильности на рынке энергоносителей.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что Саудовская Аравия приступила к реализации плана по дополнительному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале и марте. Уточнялось, что процесс начался с февраля. Таким образом, в феврале — марте объем добычи саудовской нефти уменьшится до 8,1 млн б/с.

В начале января источники Reuters заявили, что страны ОПЕК+ обсуждали возможность увеличения добычи нефти в феврале для России и Казахстана и добровольного снижения для Саудовской Аравии. Тогда же появилась информация, что в перерыве заседания Москва и Эр-Рияд смогли достичь компромисса по добыче нефти: стороны условились продлить сокращение добычи в феврале с последовательным наращиванием в марте.

По итогам встречи стало известно, что Россия и Казахстан будут поэтапно наращивать добычу в феврале и марте по 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно. Согласно материалам ОПЕК+, новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в феврале составит 9,184 млн б/с, в марте — 9,249 млн б/с.

В марте 2020 года страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти с целью снижения. После этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и одновременно снизить цены. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине. Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов страны — участницы ОПЕК+ согласовали только в апреле.

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