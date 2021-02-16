Липецкого школьника доставили в Нижний Новгород после удара током

В Липецке 14-летний подросток получил сильный ожог всего тела из-за удара током. Мальчика в тяжелом состоянии перевезли в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Инцидент произошел 13 февраля на станции Казинка. Находившиеся на площадке отстоя вагонов школьники решили залезть на крышу вагона электрички. Первым поднялся 14-летний мальчик, который дотронулся до токоприемника. Пострадавший получил сильнейший разряд тока, сообщает LipetskMedia.

Подростка госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы. У школьника выявлены ожоги 60% поверхности тела, а также травмы головы и внутренних органов, которые он получил при падении с вагона. Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, чтобы перевезти его в Нижний Новгород.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

В январе сообщалось о гибели мужчины от удара током в Саратове. Он упал с моста на поезд.