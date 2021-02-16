В Австралии начали расследовать изнасилование в кабинете министра обороны

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал провести тщательное расследование по факту изнасилования женщины в кабинете министра обороны страны. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Reuters.

«Мы проведем всестороннее расследование произошедшего. Этого не должно было случиться, и я приношу свои извинения. Я хочу убедиться, что любая молодая женщина, работающая в этом месте [в Минобороны], находится в максимальной безопасности», — сказал он.

Как отмечает агентство, сотрудница оборонного ведомства, имя которой не называется по этическим соображениям, ранее сообщила журналистам, что в марте 2019 года она была изнасилована в кабинете министра обороны страны Линды Рейнолдс неким мужчиной из возглавляемой Моррисоном Либеральной партии. Женщина сразу же обратилась в полицию, но, по ее словам, не захотела поднимать шум из-за этого, опасаясь за свою карьеру.

Сама Рейнолдс подчеркнула, что ей сообщили об инциденте, однако отвергла предположения о том, что министерство оказывало давление на потерпевшую, чтобы сохранить это втайне от общественности.

В октябре 2020 года стало известно о том, что женщина обвинила руководство ООО СК «Сбербанк страхование жизни» («СберСтрахование») в групповом изнасиловании. Источники РЕН ТВ позже сообщили, что история с обвинением топ-менеджеров организации в изнасиловании похожа на информационный вброс, так как имеет все признаки фейк-ньюс.