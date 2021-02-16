Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Того запустит процедуру для сертификации вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ призвали не ставить под вопрос «Северный поток – 2»
Общество
Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова
Общество
Онищенко сообщил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к COVID-19
Общество
Дептранс Москвы попросил таксистов не завышать цены из-за снегопада
Общество
В Москве выделили еще 3 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Политика
Отчет главы правительства в Госдуме запланирован на 21 апреля
Происшествия
Пожар после разгерметизации емкостей с топливом в Новой Москве потушен
Общество
Первый гражданин США сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

В Австралии начали расследовать изнасилование в кабинете министра обороны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал провести тщательное расследование по факту изнасилования женщины в кабинете министра обороны страны. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Reuters.

Склонен к бессилию: Трушевского вновь обвинили в изнасиловании
После выхода из тюрьмы современный художник напомнил о себе не работами, а своими криминальными наклонностями

«Мы проведем всестороннее расследование произошедшего. Этого не должно было случиться, и я приношу свои извинения. Я хочу убедиться, что любая молодая женщина, работающая в этом месте [в Минобороны], находится в максимальной безопасности», — сказал он.

Как отмечает агентство, сотрудница оборонного ведомства, имя которой не называется по этическим соображениям, ранее сообщила журналистам, что в марте 2019 года она была изнасилована в кабинете министра обороны страны Линды Рейнолдс неким мужчиной из возглавляемой Моррисоном Либеральной партии. Женщина сразу же обратилась в полицию, но, по ее словам, не захотела поднимать шум из-за этого, опасаясь за свою карьеру.

Сама Рейнолдс подчеркнула, что ей сообщили об инциденте, однако отвергла предположения о том, что министерство оказывало давление на потерпевшую, чтобы сохранить это втайне от общественности.

В октябре 2020 года стало известно о том, что женщина обвинила руководство ООО СК «Сбербанк страхование жизни» («СберСтрахование») в групповом изнасиловании. Источники РЕН ТВ позже сообщили, что история с обвинением топ-менеджеров организации в изнасиловании похожа на информационный вброс, так как имеет все признаки фейк-ньюс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021